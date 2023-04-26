Воробьева (Лягошина) Ксения Парфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Лягошина) Ксения Парфирьевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

17.01.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1873

Отец: Лягошин Парфирий Яковлевич

Мать: Лягошина (Воробьева) Пелагея Емельяновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
03.11.1891

Муж: Воробьев Максим Осипович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.03.1894

Дочь: (Воробьева) Матрёна Максимовна

Отец ребёнка: Воробьев Максим Осипович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.07.1895

Сын: Воробьев Трофим Максимович

Отец ребёнка: Воробьев Максим Осипович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.06.1897

Сын: Воробьев Иван Максимович

Отец ребёнка: Воробьев Максим Осипович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.03.1902

Дочь: (Воробьев) Анна Максимовна

Отец ребёнка: Воробьев Максим Осипович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.07.1906

Сын: Воробьев Василий Максимович

Отец ребёнка: Воробьев Максим Осипович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.08.1907

Дочь: (Воробьева) Екатерина Максимовна

Отец ребёнка: Воробьев Максим Осипович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.05.1910

Дочь: (Воробьева) Пелагея Максимовна

Отец ребёнка: Воробьев Максим Осипович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.04.1913

Дочь: (Воробьева) Пераскева Максимовна

Отец ребёнка: Воробьев Максим Осипович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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