Воробьева (Лягошина) Ксения Парфирьевна
Место рождения
Дата рождения17.01.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1873
Бракосочетание
03.11.1891
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.03.1894
Дочь: (Воробьева) Матрёна Максимовна
Отец ребёнка: Воробьев Максим Осипович
Рождение ребёнка
21.07.1895
Сын: Воробьев Трофим Максимович
Отец ребёнка: Воробьев Максим Осипович
Рождение ребёнка
20.06.1897
Отец ребёнка: Воробьев Максим Осипович
Рождение ребёнка
24.03.1902
Дочь: (Воробьев) Анна Максимовна
Отец ребёнка: Воробьев Максим Осипович
Рождение ребёнка
04.07.1906
Сын: Воробьев Василий Максимович
Отец ребёнка: Воробьев Максим Осипович
Рождение ребёнка
27.08.1907
Дочь: (Воробьева) Екатерина Максимовна
Отец ребёнка: Воробьев Максим Осипович
Рождение ребёнка
01.05.1910
Дочь: (Воробьева) Пелагея Максимовна
Отец ребёнка: Воробьев Максим Осипович
Рождение ребёнка
14.04.1913
Дочь: (Воробьева) Пераскева Максимовна
Отец ребёнка: Воробьев Максим Осипович
Смерть
Неизвестно