Воробьев Сергей Осипович
Место рождения
Дата рождения24.09.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1877
Бракосочетание
03.02.1897
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.12.1897
Дочь: Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Воробьева Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
10.07.1903
Мать ребёнка: Воробьева Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
12.08.1905
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Воробьева Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
09.02.1910
Сын: Воробьев Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Воробьева Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
01.10.1911
Дочь: Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Воробьева Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
28.06.1913
Мать ребёнка: Воробьева Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
30.06.1914
Сын: Воробьев Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Воробьева Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
14.07.1916
Мать ребёнка: Воробьева Агафья Ивановна
Смерть
Неизвестно