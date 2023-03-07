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Воробьев Сергей Осипович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

24.09.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1877

Отец: Воробьев Осип Григорьевич

Мать: Воробьева Агафья Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
03.02.1897

Жена: Воробьева Агафья Ивановна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.12.1897

Дочь: Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Воробьева Агафья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.07.1903

Сын: Воробьев Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Воробьева Агафья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.08.1905

Дочь: Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Воробьева Агафья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.02.1910

Сын: Воробьев Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Воробьева Агафья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.10.1911

Дочь: Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Воробьева Агафья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.06.1913

Сын: Воробьев Пётр Сергеевич

Мать ребёнка: Воробьева Агафья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.06.1914

Сын: Воробьев Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Воробьева Агафья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.07.1916

Сын: Воробьев Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Воробьева Агафья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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