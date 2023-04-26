Воробьева (Гарбунова) Матрёна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Гарбунова) Матрёна Семёновна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: Гарбунов Семён Иванович

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
23.10.1844

Муж: Воробьев Григорий Егорович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.09.1847

Сын: Воробьев Осип Григорьевич

Отец ребёнка: Воробьев Григорий Егорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.12.1850

Сын: Воробьев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Воробьев Григорий Егорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.03.1852

Дочь: (Воробьева) Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Воробьев Григорий Егорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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