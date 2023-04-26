Воробьева (Гарбунова) Матрёна Семёновна
Место рождения
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: Гарбунов Семён Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1844
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.09.1847
Сын: Воробьев Осип Григорьевич
Отец ребёнка: Воробьев Григорий Егорович
Рождение ребёнка
03.12.1850
Сын: Воробьев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Воробьев Григорий Егорович
Рождение ребёнка
04.03.1852
Дочь: (Воробьева) Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Воробьев Григорий Егорович
Смерть
Неизвестно