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Дегтярев Николай

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Место рождения

Крым, деревня Акчора

Дата рождения

24.04.1889

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1889

Отец: Дегтярев Иван

Мать: Пелагея

Крым, деревня Акчора
Бракосочетание
04.06.1913

Жена: Дегтярева Анастасия

Крым, Акчора
Рождение ребёнка
21.06.1914

Дочь: Резникова Олимпиада

Мать ребёнка: Дегтярева Анастасия

Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
1919

Сын: Дегтярев Виталий

Мать ребёнка: Дегтярева Анастасия

Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Дегтярева Анастасия

Смерть
1957

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