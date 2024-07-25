Дегтярев Николай
Место рожденияКрым, деревня Акчора
Дата рождения24.04.1889
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1889
Отец: Дегтярев Иван
Мать: Пелагея
Крым, деревня Акчора
Бракосочетание
04.06.1913
Жена: Дегтярева Анастасия
Крым, Акчора
Рождение ребёнка
21.06.1914
Дочь: Резникова Олимпиада
Мать ребёнка: Дегтярева Анастасия
Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
1919
Сын: Дегтярев Виталий
Мать ребёнка: Дегтярева Анастасия
Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Дегтярева Анастасия
Смерть
1957