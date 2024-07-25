Дегтярева (Шкарупа) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярева (Шкарупа) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Шкарупа Карп Чаплынский Крестьянин

Мать: Евдокия

Место жительства
Неизвестно
Переезд из Акчоры в Джанкой
Из-за раскулачивания и ссылки мужа и братьев была вынуждена переехать в Джанкой с детьми.
Бракосочетание
04.06.1913

Муж: Дегтярев Николай

Крым, Акчора
Рождение ребёнка
21.06.1914

Дочь: Резникова Олимпиада

Отец ребёнка: Дегтярев Николай

Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
1919

Сын: Дегтярев Виталий

Отец ребёнка: Дегтярев Николай

Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Дегтярев Николай

Смерть
1994
Симферополь
Похороны
Неизвестно
Абдал

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