Дегтярева (Шкарупа) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1994
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Шкарупа Карп Чаплынский Крестьянин
Мать: Евдокия
Место жительства
Неизвестно
Переезд из Акчоры в Джанкой
Из-за раскулачивания и ссылки мужа и братьев была вынуждена переехать в Джанкой с детьми.
Бракосочетание
04.06.1913
Муж: Дегтярев Николай
Крым, Акчора
Рождение ребёнка
21.06.1914
Дочь: Резникова Олимпиада
Отец ребёнка: Дегтярев Николай
Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
1919
Сын: Дегтярев Виталий
Отец ребёнка: Дегтярев Николай
Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Дегтярев Николай
Смерть
1994
Симферополь
Похороны
Неизвестно
Абдал