Дегтярев Виталий
Место рожденияКрым, деревня Акчора
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Дегтярев Николай
Мать: Дегтярева Анастасия
Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дегтярев Олег
Мать ребёнка: Дегтярева Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дегтярева Лидия
Рождение ребёнка
1965
Сын: Дегтярев Сергей
Мать ребёнка: Дегтярева Лидия
Смерть
Неизвестно
Джанкой