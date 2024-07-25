Дегтярев Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярев Виталий

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Место рождения

Крым, деревня Акчора

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Дегтярев Николай

Мать: Дегтярева Анастасия

Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дегтярев Олег

Мать ребёнка: Дегтярева Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дегтярева Лидия

Рождение ребёнка
1965

Сын: Дегтярев Сергей

Мать ребёнка: Дегтярева Лидия

Смерть
Неизвестно
Джанкой

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