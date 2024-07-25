Дегтярева Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дегтярев Олег
Отец ребёнка: Дегтярев Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дегтярев Виталий
Рождение ребёнка
1965
Сын: Дегтярев Сергей
Отец ребёнка: Дегтярев Виталий
Смерть
2010
Джанкой