Дегтярева Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярева Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дегтярев Олег

Отец ребёнка: Дегтярев Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дегтярев Виталий

Рождение ребёнка
1965

Сын: Дегтярев Сергей

Отец ребёнка: Дегтярев Виталий

Смерть
2010
Джанкой

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