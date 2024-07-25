Шкарупа Карп Чаплынский Крестьянин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкарупа Карп Чаплынский Крестьянин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шкарупа Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкарупа Иван

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русси Мария

Мать ребёнка: Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ася

Мать ребёнка: Евдокия

Крым, Акчора
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Дегтярева Анастасия

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
01.12.1896

Сын: Шкарупа Николай

Мать ребёнка: Евдокия

Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
09.02.1899

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Евдокия

Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
01.04.1901

Сын: Шкарупа Дмитрий

Мать ребёнка: Евдокия

Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
1907

Сын: Шкарупа Георгий

Мать ребёнка: Евдокия

Крым
Рождение ребёнка
10.04.1909

Сын: Шкарупа Александр

Мать ребёнка: Евдокия

Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
10.04.1909

Сын: Шкарупа Павел

Мать ребёнка: Евдокия

Крым, деревня Акчора
Смерть
Неизвестно

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