Шкарупа Карп Чаплынский Крестьянин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шкарупа Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шкарупа Иван
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русси Мария
Мать ребёнка: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Дегтярева Анастасия
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
01.12.1896
Сын: Шкарупа Николай
Мать ребёнка: Евдокия
Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
01.04.1901
Сын: Шкарупа Дмитрий
Мать ребёнка: Евдокия
Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
1907
Сын: Шкарупа Георгий
Мать ребёнка: Евдокия
Крым
Рождение ребёнка
10.04.1909
Сын: Шкарупа Александр
Мать ребёнка: Евдокия
Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
10.04.1909
Сын: Шкарупа Павел
Мать ребёнка: Евдокия
Крым, деревня Акчора
Смерть
Неизвестно