Шкарупа Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкарупа Георгий

Место рождения

Крым

Дата рождения

1907

Дата смерти

17.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Шкарупа Карп Чаплынский Крестьянин

Мать: Евдокия

Крым
Рождение ребёнка
1938

Сын: Шкарупа Вячеслав

Мать ребёнка: Шкарупо Евгения Николаевна

Сторожевский район, Коми АССР
Смерть
17.01.1944
Ленинград, Пулковские высоты
Причина смерти: Убит на войне (II мировая)
Похороны
Неизвестно
Пулковское военское кладбище, г. Санкт-Петербург

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