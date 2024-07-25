Шкарупа Георгий
Место рожденияКрым
Дата рождения1907
Дата смерти17.01.1944
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Шкарупа Карп Чаплынский Крестьянин
Мать: Евдокия
Крым
Рождение ребёнка
1938
Сын: Шкарупа Вячеслав
Мать ребёнка: Шкарупо Евгения Николаевна
Сторожевский район, Коми АССР
Смерть
17.01.1944
Ленинград, Пулковские высоты
Причина смерти: Убит на войне (II мировая)
Похороны
Неизвестно
Пулковское военское кладбище, г. Санкт-Петербург