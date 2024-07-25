Русси (Шкарупа) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русси (Шкарупа) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шкарупа Карп Чаплынский Крестьянин

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маслюк Аза

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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