Маслюк (Русси) Аза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслюк (Русси) Аза

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Русси Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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