Резникова (Дегтярева) Олимпиада
Место рожденияКрым, деревня Акчора
Дата рождения21.06.1914
Дата смерти18.04.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1914
Отец: Дегтярев Николай
Мать: Дегтярева Анастасия
Крым, деревня Акчора
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Образование
Неизвестно
Неполное среднее
Бракосочетание
21.09.1937
Муж: Резников Николай
Джанкой
Рождение ребёнка
27.07.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Резников Николай
Джанкой
Рождение ребёнка
22.03.1946
Сын: Резников Виктор
Отец ребёнка: Резников Николай
Смерть
18.04.1993
Мелитополь
Похороны
Неизвестно
Мелитополь