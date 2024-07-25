Резникова (Дегтярева) Олимпиада — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резникова (Дегтярева) Олимпиада

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Место рождения

Крым, деревня Акчора

Дата рождения

21.06.1914

Дата смерти

18.04.1993

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1946 г.р.

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1914

Отец: Дегтярев Николай

Мать: Дегтярева Анастасия

Крым, деревня Акчора
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Образование
Неизвестно
Неполное среднее
Бракосочетание
21.09.1937

Муж: Резников Николай

Джанкой
Рождение ребёнка
27.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Резников Николай

Джанкой
Рождение ребёнка
22.03.1946

Сын: Резников Виктор

Отец ребёнка: Резников Николай

Смерть
18.04.1993
Мелитополь
Похороны
Неизвестно
Мелитополь

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