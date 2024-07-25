Резников Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резников Николай

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Место рождения

Джанкой

Дата рождения

13.05.1909

Дата смерти

07.11.1992

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

1868 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1946 г.р.

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1909

Отец: Резников Игнат Карасубазарский Мещанин

Мать: Анна Кирилловна

Джанкой
Образование
Неизвестно
Начальное
Работа или профессия
Неизвестно
Джанкой
Машинист паровоза | Джанкойское локомотивное депо
Бракосочетание
21.09.1937

Жена: Резникова Олимпиада

Джанкой
Рождение ребёнка
27.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Резникова Олимпиада

Джанкой
Рождение ребёнка
22.03.1946

Сын: Резников Виктор

Мать ребёнка: Резникова Олимпиада

Смерть
07.11.1992
Джанкой
Похороны
Неизвестно
Джанкой

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