Резников Николай
Место рожденияДжанкой
Дата рождения13.05.1909
Дата смерти07.11.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1909
Джанкой
Образование
Неизвестно
Начальное
Работа или профессия
Неизвестно
Джанкой
Машинист паровоза | Джанкойское локомотивное депо
Бракосочетание
21.09.1937
Жена: Резникова Олимпиада
Джанкой
Рождение ребёнка
27.07.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Резникова Олимпиада
Джанкой
Рождение ребёнка
22.03.1946
Сын: Резников Виктор
Мать ребёнка: Резникова Олимпиада
Смерть
07.11.1992
Джанкой
Похороны
Неизвестно
Джанкой