Резников Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1946
Дата смерти03.02.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1946
Отец: Резников Николай
Мать: Резникова Олимпиада
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1971
Сын: Резников Константин
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Джанкой
Рождение ребёнка
01.06.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Джанкой
Рождение ребёнка
14.06.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Джанкой
Смерть
03.02.2017
Мелитополь