Резников Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резников Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1946

Дата смерти

03.02.2017

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

1971 г.р.
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Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1946

Отец: Резников Николай

Мать: Резникова Олимпиада

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1971

Сын: Резников Константин

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Джанкой
Рождение ребёнка
01.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Джанкой
Рождение ребёнка
14.06.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Джанкой
Смерть
03.02.2017
Мелитополь

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