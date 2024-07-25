Анна Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти1956
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Кирилл
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Резников Константин
Отец ребёнка: Резников Игнат Карасубазарский Мещанин
Рождение ребёнка
04.03.1892
Сын: Резников Федор Игнатьевич
Отец ребёнка: Резников Игнат Карасубазарский Мещанин
Терпенье, Запорожская область
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Резников Александр
Отец ребёнка: Резников Игнат Карасубазарский Мещанин
Рождение ребёнка
01.11.1901
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Резников Игнат Карасубазарский Мещанин
Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Резников Игнат Карасубазарский Мещанин
Рождение ребёнка
13.05.1909
Сын: Резников Николай
Отец ребёнка: Резников Игнат Карасубазарский Мещанин
Джанкой
Смерть
1956
Джанкой