Анна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Кирилловна

Анна Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Кирилл

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резников Игнат Карасубазарский Мещанин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Резников Константин

Отец ребёнка: Резников Игнат Карасубазарский Мещанин

Рождение ребёнка
04.03.1892

Сын: Резников Федор Игнатьевич

Отец ребёнка: Резников Игнат Карасубазарский Мещанин

Терпенье, Запорожская область
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Резников Александр

Отец ребёнка: Резников Игнат Карасубазарский Мещанин

Рождение ребёнка
01.11.1901

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Резников Игнат Карасубазарский Мещанин

Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Резников Игнат Карасубазарский Мещанин

Рождение ребёнка
13.05.1909

Сын: Резников Николай

Отец ребёнка: Резников Игнат Карасубазарский Мещанин

Джанкой
Смерть
1956
Джанкой

Мы используем куки для улучшения работы сайта.