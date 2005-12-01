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(Дегтярева) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

?.12.2005

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Дегтярев Николай

Мать: Дегтярева Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Омельченко Александр

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
?.12.2005
Симферополь
Похороны
Неизвестно
Абдал-1

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