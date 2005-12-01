(Дегтярева) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти?.12.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Дегтярев Николай
Мать: Дегтярева Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Омельченко Александр
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
?.12.2005
Симферополь
Похороны
Неизвестно
Абдал-1