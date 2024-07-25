Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1887
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Дегтярев Иван
Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
24.04.1889
Сын: Дегтярев Николай
Отец ребёнка: Дегтярев Иван
Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
01.03.1891
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Дегтярев Иван
Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
25.10.1894
Сын: Дегтярев Сергий
Отец ребёнка: Дегтярев Иван
Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
23.01.1898
Сын: Дегтярев Василий
Отец ребёнка: Дегтярев Иван
Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
12.12.1899
Сын: Дегтярев Василий
Отец ребёнка: Дегтярев Иван
Крым, деревня Акчора
Смерть
Неизвестно