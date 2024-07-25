Дегтярев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дегтярев Гордей Мещанин Перекопского Уезда
Мать: Мария
Рождение ребёнка
24.04.1889
Сын: Дегтярев Николай
Мать ребёнка: Пелагея
Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
25.10.1894
Сын: Дегтярев Сергий
Мать ребёнка: Пелагея
Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
23.01.1898
Сын: Дегтярев Василий
Мать ребёнка: Пелагея
Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
12.12.1899
Сын: Дегтярев Василий
Мать ребёнка: Пелагея
Крым, деревня Акчора
Смерть
Неизвестно