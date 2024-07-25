Дегтярев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярев Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дегтярев Гордей Мещанин Перекопского Уезда

Мать: Мария

Рождение ребёнка
23.08.1887

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Пелагея

Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
24.04.1889

Сын: Дегтярев Николай

Мать ребёнка: Пелагея

Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
01.03.1891

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: Пелагея

Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
25.10.1894

Сын: Дегтярев Сергий

Мать ребёнка: Пелагея

Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
23.01.1898

Сын: Дегтярев Василий

Мать ребёнка: Пелагея

Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
12.12.1899

Сын: Дегтярев Василий

Мать ребёнка: Пелагея

Крым, деревня Акчора
Смерть
Неизвестно

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