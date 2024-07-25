Дегтярев Гордей Мещанин Перекопского Уезда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти04.04.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Дегтярев Демьян
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дегтярев Иван
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дегтярев Иван
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
09.05.1869
Сын: Дегтярев Николай
Мать ребёнка: Мария
Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
13.10.1870
Сын: Дегтярев Карп
Мать ребёнка: Мария
Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
04.04.1873
Сын: Дегтярев Георгий
Мать ребёнка: Мария
Крым, деревня Акчора
Смерть
04.04.1903
Крым, Акчора
Причина смерти: от водяной
Похороны
Неизвестно
кладбище деревни Акчора