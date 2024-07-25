Дегтярев Гордей Мещанин Перекопского Уезда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДегтярев Гордей Мещанин Перекопского Уезда

Дегтярев Гордей Мещанин Перекопского Уезда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

04.04.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Дегтярев Демьян

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дегтярев Иван

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дегтярев Иван

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
02.02.1867

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Мария

Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
09.05.1869

Сын: Дегтярев Николай

Мать ребёнка: Мария

Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
13.10.1870

Сын: Дегтярев Карп

Мать ребёнка: Мария

Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
04.04.1873

Сын: Дегтярев Георгий

Мать ребёнка: Мария

Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
08.10.1875

Дочь: София

Мать ребёнка: Мария

Крым, деревня Акчора
Смерть
04.04.1903
Крым, Акчора
Причина смерти: от водяной
Похороны
Неизвестно
кладбище деревни Акчора

Мы используем куки для улучшения работы сайта.