Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
хена перекопского мещанина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дегтярев Иван
Отец ребёнка: Дегтярев Гордей Мещанин Перекопского Уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дегтярев Иван
Отец ребёнка: Дегтярев Гордей Мещанин Перекопского Уезда
Рождение ребёнка
02.02.1867
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Дегтярев Гордей Мещанин Перекопского Уезда
Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
09.05.1869
Сын: Дегтярев Николай
Отец ребёнка: Дегтярев Гордей Мещанин Перекопского Уезда
Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
13.10.1870
Сын: Дегтярев Карп
Отец ребёнка: Дегтярев Гордей Мещанин Перекопского Уезда
Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
04.04.1873
Сын: Дегтярев Георгий
Отец ребёнка: Дегтярев Гордей Мещанин Перекопского Уезда
Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
08.10.1875
Дочь: София
Отец ребёнка: Дегтярев Гордей Мещанин Перекопского Уезда
Крым, деревня Акчора