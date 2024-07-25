Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
хена перекопского мещанина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дегтярев Иван

Отец ребёнка: Дегтярев Гордей Мещанин Перекопского Уезда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дегтярев Иван

Отец ребёнка: Дегтярев Гордей Мещанин Перекопского Уезда

Рождение ребёнка
02.02.1867

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Дегтярев Гордей Мещанин Перекопского Уезда

Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
09.05.1869

Сын: Дегтярев Николай

Отец ребёнка: Дегтярев Гордей Мещанин Перекопского Уезда

Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
13.10.1870

Сын: Дегтярев Карп

Отец ребёнка: Дегтярев Гордей Мещанин Перекопского Уезда

Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
04.04.1873

Сын: Дегтярев Георгий

Отец ребёнка: Дегтярев Гордей Мещанин Перекопского Уезда

Крым, деревня Акчора
Рождение ребёнка
08.10.1875

Дочь: София

Отец ребёнка: Дегтярев Гордей Мещанин Перекопского Уезда

Крым, деревня Акчора

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