Востриков Даниил Егорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
03.02.1846
Крепость Узень, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ГАСО, Ф. 637, оп. 1, ед. хр. 1227в МК Новоузенск, Крепость Узень 1846
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анастасия Данилова
Мать ребёнка: Вострикова Пелагея Андреевна
ГАСО Ф.637 оп.1 ед.хр.1241 МК Крепости Узень 1855г
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Татьяна Даниловна
Мать ребёнка: Вострикова Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
20.06.1856
Сын: Востриков Павел Данилович
Мать ребёнка: Вострикова Пелагея Андреевна
ГАСО Ф. 637 оп. 1 ед. хр. 1246 МК Крепости Узень, Новотроицкого и Новоузенска 1858 г.
Рождение ребёнка
30.06.1860
Сын: Востриков Василий Данилович
Мать ребёнка: Вострикова Пелагея Андреевна
ГАСО Ф. 637 оп.1 д. 1251 МК сельца Дмитриевского, Крепости Узень и Новоузенска 1860
Смерть
Неизвестно