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Востриков Павел Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1856

Отец: Востриков Даниил Егорьевич

Мать: Вострикова Пелагея Андреевна

ГАСО Ф. 637 оп. 1 ед. хр. 1246 МК Крепости Узень, Новотроицкого и Новоузенска 1858 г.
Крещение
24.06.1856
Крепость Узень, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ГАСО Ф. 637 оп. 1 ед. хр. 1246 МК Крепости Узень, Новотроицкого и Новоузенска 1858 г.
Смерть
Неизвестно
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