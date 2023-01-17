Востриков Павел Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1856
ГАСО Ф. 637 оп. 1 ед. хр. 1246 МК Крепости Узень, Новотроицкого и Новоузенска 1858 г.
Крещение
24.06.1856
Крепость Узень, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ГАСО Ф. 637 оп. 1 ед. хр. 1246 МК Крепости Узень, Новотроицкого и Новоузенска 1858 г.
Смерть
Неизвестно