Востриков Василий Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВостриков Василий Данилович

Востриков Василий Данилович

Место рождения

Дмитриевка, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

30.06.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1860

Отец: Востриков Даниил Егорьевич

Мать: Вострикова Пелагея Андреевна

Дмитриевка, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ГАСО Ф. 637 оп.1 д. 1251 МК сельца Дмитриевского, Крепости Узень и Новоузенска 1860
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Коротина Устинья Васильевна

Мать ребёнка: Вострикова Матрона Никитина

Рождение ребёнка
1884

Сын: Востриков Козьма Васильев

Мать ребёнка: Вострикова Матрона Никитина

Рождение ребёнка
25.01.1901

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Вострикова Матрона Никитина

Дмитриевка, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Востриков Иван Васильев

Мать ребёнка: Вострикова Матрона Никитина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вострикова Матрона Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вострикова Матрона Никитина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close