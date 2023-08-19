Востриков Василий Данилович
Место рождения
Дата рождения30.06.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1860
ГАСО Ф. 637 оп.1 д. 1251 МК сельца Дмитриевского, Крепости Узень и Новоузенска 1860
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Коротина Устинья Васильевна
Мать ребёнка: Вострикова Матрона Никитина
Рождение ребёнка
1884
Сын: Востриков Козьма Васильев
Мать ребёнка: Вострикова Матрона Никитина
Рождение ребёнка
25.01.1901
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Вострикова Матрона Никитина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вострикова Матрона Никитина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вострикова Матрона Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно