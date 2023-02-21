Вострикова Пелагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Визовитин ?Андрей Семенов
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1846
Крепость Узень, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ГАСО, Ф. 637, оп. 1, ед. хр. 1227в МК Новоузенск, Крепость Узень 1846
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анастасия Данилова
Отец ребёнка: Востриков Даниил Егорьевич
ГАСО Ф.637 оп.1 ед.хр.1241 МК Крепости Узень 1855г
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Татьяна Даниловна
Отец ребёнка: Востриков Даниил Егорьевич
Рождение ребёнка
20.06.1856
Сын: Востриков Павел Данилович
Отец ребёнка: Востриков Даниил Егорьевич
ГАСО Ф. 637 оп. 1 ед. хр. 1246 МК Крепости Узень, Новотроицкого и Новоузенска 1858 г.
Рождение ребёнка
30.06.1860
Сын: Востриков Василий Данилович
Отец ребёнка: Востриков Даниил Егорьевич
ГАСО Ф. 637 оп.1 д. 1251 МК сельца Дмитриевского, Крепости Узень и Новоузенска 1860
Смерть
Неизвестно