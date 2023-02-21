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Вострикова Пелагея Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Визовитин ?Андрей Семенов

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1846

Муж: Востриков Даниил Егорьевич

Крепость Узень, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ГАСО, Ф. 637, оп. 1, ед. хр. 1227в МК Новоузенск, Крепость Узень 1846
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анастасия Данилова

Отец ребёнка: Востриков Даниил Егорьевич

Дмитриевка, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ГАСО Ф.637 оп.1 ед.хр.1241 МК Крепости Узень 1855г
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Татьяна Даниловна

Отец ребёнка: Востриков Даниил Егорьевич

Рождение ребёнка
20.06.1856

Сын: Востриков Павел Данилович

Отец ребёнка: Востриков Даниил Егорьевич

ГАСО Ф. 637 оп. 1 ед. хр. 1246 МК Крепости Узень, Новотроицкого и Новоузенска 1858 г.
Рождение ребёнка
30.06.1860

Сын: Востриков Василий Данилович

Отец ребёнка: Востриков Даниил Егорьевич

Дмитриевка, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ГАСО Ф. 637 оп.1 д. 1251 МК сельца Дмитриевского, Крепости Узень и Новоузенска 1860
Смерть
Неизвестно
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