Вострикова (Егорова?) Матрона Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вострикова (Егорова?) Матрона Никитина

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Место рождения

Дмитриевка, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егоров? ?Никита Егоров

Мать: Егорова? Василиса (Борисова)

Дмитриевка, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Коротина Устинья Васильевна

Отец ребёнка: Востриков Василий Данилович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Востриков Козьма Васильев

Отец ребёнка: Востриков Василий Данилович

Рождение ребёнка
25.01.1901

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Востриков Василий Данилович

Дмитриевка, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Востриков Иван Васильев

Отец ребёнка: Востриков Василий Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Востриков Василий Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востриков Василий Данилович

Смерть
Неизвестно
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