Вострикова (Егорова?) Матрона Никитина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Коротина Устинья Васильевна
Отец ребёнка: Востриков Василий Данилович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Востриков Козьма Васильев
Отец ребёнка: Востриков Василий Данилович
Рождение ребёнка
25.01.1901
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Востриков Василий Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Востриков Василий Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Востриков Василий Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно