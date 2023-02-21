Егорова? Василиса (Борисова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова? Василиса (Борисова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вострикова Матрона Никитина

Отец ребёнка: Егоров? ?Никита Егоров

Дмитриевка, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров? Сергей Никитин

Отец ребёнка: Егоров? ?Никита Егоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров? Егор Никитин

Отец ребёнка: Егоров? ?Никита Егоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров? Михаил Никитин

Отец ребёнка: Егоров? ?Никита Егоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров? ?Никита Егоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черкасова Елена Никитина

Отец ребёнка: Егоров? ?Никита Егоров

Смерть
Неизвестно
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