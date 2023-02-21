Егорова? Василиса (Борисова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вострикова Матрона Никитина
Отец ребёнка: Егоров? ?Никита Егоров
Дмитриевка, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Егоров? ?Никита Егоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров? Егор Никитин
Отец ребёнка: Егоров? ?Никита Егоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Егоров? ?Никита Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черкасова Елена Никитина
Отец ребёнка: Егоров? ?Никита Егоров
Смерть
Неизвестно