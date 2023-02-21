Егоров? ?Никита Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров? ?Никита Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Егоров? Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вострикова Матрона Никитина

Мать ребёнка: Егорова? Василиса (Борисова)

Дмитриевка, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров? Егор Никитин

Мать ребёнка: Егорова? Василиса (Борисова)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черкасова Елена Никитина

Мать ребёнка: Егорова? Василиса (Борисова)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров? Михаил Никитин

Мать ребёнка: Егорова? Василиса (Борисова)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова? Василиса (Борисова)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров? Сергей Никитин

Мать ребёнка: Егорова? Василиса (Борисова)

Смерть
Неизвестно
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