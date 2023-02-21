Егоров? ?Никита Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Егоров? Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вострикова Матрона Никитина
Мать ребёнка: Егорова? Василиса (Борисова)
Дмитриевка, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров? Егор Никитин
Мать ребёнка: Егорова? Василиса (Борисова)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черкасова Елена Никитина
Мать ребёнка: Егорова? Василиса (Борисова)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Егорова? Василиса (Борисова)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Егорова? Василиса (Борисова)
Смерть
Неизвестно