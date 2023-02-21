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Вострикова Марфа Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1809

Дочь: Агриппина Егорова

Отец ребёнка: Востриков Егор Игнатьевич

Востриково, Ефремовский уезд, Тульская губерния
ГАТО Ф. 3 о.15 д. 654 Ефремовский уезд МК 1809г.
Рождение ребёнка
13.03.1814

Сын: Востриков Никифор Егоров

Отец ребёнка: Востриков Егор Игнатьевич

Востриково, Ефремовский уезд, Тульская губерния
ГАТО Ф. 3 о.15 д. 658 Ефремовский уезд МК 1814г.
Рождение ребёнка
17.06.1815

Дочь: Ольга Егорова

Отец ребёнка: Востриков Егор Игнатьевич

Востриково, Ефремовский уезд, Тульская губерния
ГАТО Ф. 3 о.15 д. 659 Ефремовский уезд МК 1815г.
Рождение ребёнка
1822

Сын: Востриков Даниил Егорьевич

Отец ребёнка: Востриков Егор Игнатьевич

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Аксинья Егорова

Отец ребёнка: Востриков Егор Игнатьевич

Востриково, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Востриков Максим Егорьевич

Отец ребёнка: Востриков Егор Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востриков Егор Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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