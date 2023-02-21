Вострикова Марфа Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1809
Дочь: Агриппина Егорова
Отец ребёнка: Востриков Егор Игнатьевич
ГАТО Ф. 3 о.15 д. 654 Ефремовский уезд МК 1809г.
Рождение ребёнка
13.03.1814
Отец ребёнка: Востриков Егор Игнатьевич
ГАТО Ф. 3 о.15 д. 658 Ефремовский уезд МК 1814г.
Рождение ребёнка
17.06.1815
Дочь: Ольга Егорова
Отец ребёнка: Востриков Егор Игнатьевич
ГАТО Ф. 3 о.15 д. 659 Ефремовский уезд МК 1815г.
Рождение ребёнка
1822
Сын: Востриков Даниил Егорьевич
Отец ребёнка: Востриков Егор Игнатьевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Аксинья Егорова
Отец ребёнка: Востриков Егор Игнатьевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Востриков Максим Егорьевич
Отец ребёнка: Востриков Егор Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно