Востриков Егор Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Рождение ребёнка
23.06.1809
Дочь: Агриппина Егорова
Мать ребёнка: Вострикова Марфа Степанова
ГАТО Ф. 3 о.15 д. 654 Ефремовский уезд МК 1809г.
Рождение ребёнка
13.03.1814
Мать ребёнка: Вострикова Марфа Степанова
ГАТО Ф. 3 о.15 д. 658 Ефремовский уезд МК 1814г.
Рождение ребёнка
17.06.1815
Дочь: Ольга Егорова
Мать ребёнка: Вострикова Марфа Степанова
ГАТО Ф. 3 о.15 д. 659 Ефремовский уезд МК 1815г.
Рождение ребёнка
1822
Сын: Востриков Даниил Егорьевич
Мать ребёнка: Вострикова Марфа Степанова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Аксинья Егорова
Мать ребёнка: Вострикова Марфа Степанова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Востриков Максим Егорьевич
Мать ребёнка: Вострикова Марфа Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно