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Востриков Егор Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Востриков Игнат Николаев

Мать: Вострикова Стефанида Фатеева

Рождение ребёнка
23.06.1809

Дочь: Агриппина Егорова

Мать ребёнка: Вострикова Марфа Степанова

Востриково, Ефремовский уезд, Тульская губерния
ГАТО Ф. 3 о.15 д. 654 Ефремовский уезд МК 1809г.
Рождение ребёнка
13.03.1814

Сын: Востриков Никифор Егоров

Мать ребёнка: Вострикова Марфа Степанова

Востриково, Ефремовский уезд, Тульская губерния
ГАТО Ф. 3 о.15 д. 658 Ефремовский уезд МК 1814г.
Рождение ребёнка
17.06.1815

Дочь: Ольга Егорова

Мать ребёнка: Вострикова Марфа Степанова

Востриково, Ефремовский уезд, Тульская губерния
ГАТО Ф. 3 о.15 д. 659 Ефремовский уезд МК 1815г.
Рождение ребёнка
1822

Сын: Востриков Даниил Егорьевич

Мать ребёнка: Вострикова Марфа Степанова

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Аксинья Егорова

Мать ребёнка: Вострикова Марфа Степанова

Востриково, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Востриков Максим Егорьевич

Мать ребёнка: Вострикова Марфа Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вострикова Марфа Степанова

Смерть
Неизвестно
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