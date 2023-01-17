Ефремова (Митрюхина) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова (Митрюхина) Мария Фёдоровна

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Место рождения

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.12.1964

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митрюхин Фёдор

Мать: не указана

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
С 1910 по 1913 ст.

Муж: Ефремов Андрей Никитович

Кашка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Андрей находился там на службе, когда встретил землячку Марию. Там они и поженились.
Рождение ребёнка
29.06.1913 ст.

Дочь: Ефремова Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Ефремов Андрей Никитович

Кашка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Ефремова Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Ефремов Андрей Никитович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Ефремов Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Ефремов Андрей Никитович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Ефремов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Ефремов Андрей Никитович

Рождение ребёнка
26.02.1926

Дочь: Грудько Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Ефремов Андрей Никитович

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
27.12.1964
Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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