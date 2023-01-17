Ефремова (Митрюхина) Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.12.1964
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Митрюхин Фёдор
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1910 по 1913 ст.
Андрей находился там на службе, когда встретил землячку Марию. Там они и поженились.
Рождение ребёнка
29.06.1913 ст.
Дочь: Ефремова Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Ефремов Андрей Никитович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Ефремова Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Ефремов Андрей Никитович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Ефремов Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Ефремов Андрей Никитович
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Ефремов Андрей Никитович
Рождение ребёнка
26.02.1926
Дочь: Грудько Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Ефремов Андрей Никитович
Смерть
27.12.1964