село Кувакино, село Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019) — Familio

Кувакино

Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Алатырский уезд
215Кувакино, с. удел.при рч. Ичиксе.25станов. кварт.2379081111Церковь православная 1. Училище. Почтовая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Алатырский уезд, Кувакинская волость
159. Кувакино, село бывшее удельное, при речке Ичиксе, дворов 372, жителей 2427, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, школа, лавка, 2 к Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Алатырский район
141773Кувакиносело54°58'с.ш.46°24'в.д.N-38-045

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чувашская Республика - Чувашия, Алатырский муниципальный район, Кувакинское сельское поселение
97603440101с Кувакиносело
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