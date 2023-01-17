Кувакино
Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
215Кувакино, с. удел.при рч. Ичиксе.25станов. кварт.2379081111Церковь православная 1. Училище. Почтовая станция.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
159. Кувакино, село бывшее удельное, при речке Ичиксе, дворов 372, жителей 2427, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, школа, лавка, 2 к Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
141773Кувакиносело54°58'с.ш.46°24'в.д.N-38-045
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
97603440101с Кувакиносело