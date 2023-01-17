Ефремов Андрей Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфремов Андрей Никитович

Ефремов Андрей Никитович

avatar

Место рождения

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Был младшим сыном в многодетной семье. Его отдали на воспитание бездетному дяде с женой.
Бракосочетание
С 1910 по 1913 ст.

Жена: Ефремова Мария Фёдоровна

Кашка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Андрей находился там на службе, когда встретил землячку Марию. Там они и поженились.
Рождение ребёнка
29.06.1913 ст.

Дочь: Ефремова Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Ефремова Мария Фёдоровна

Кашка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Ефремова Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Ефремова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Ефремов Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Ефремова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Ефремов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Ефремова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
26.02.1926

Дочь: Грудько Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Ефремова Мария Фёдоровна

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
29.09.1941
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Поехал в Хабаровск к родственникам на заработки. Попал под поезд и погиб.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close