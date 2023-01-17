Ефремов Андрей Никитович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.09.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Был младшим сыном в многодетной семье. Его отдали на воспитание бездетному дяде с женой.
Бракосочетание
С 1910 по 1913 ст.
Жена: Ефремова Мария Фёдоровна
Андрей находился там на службе, когда встретил землячку Марию. Там они и поженились.
Рождение ребёнка
29.06.1913 ст.
Дочь: Ефремова Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Ефремова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Ефремова Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Ефремова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Ефремов Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Ефремова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Ефремова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
26.02.1926
Дочь: Грудько Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Ефремова Мария Фёдоровна
Смерть
29.09.1941
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Поехал в Хабаровск к родственникам на заработки. Попал под поезд и погиб.