Ефремов Владимир Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфремов Владимир Андреевич

Ефремов Владимир Андреевич

avatar

Место рождения

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

16.12.1917 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1917 ст.

Отец: Ефремов Андрей Никитович

Мать: Ефремова Мария Фёдоровна

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
09.03.1948

Дочь: Реброва Любовь Владимировна

Мать ребёнка: Ефремова Рита

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Ефремова Рита

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Рита

Место жительства
Неизвестно
Рига, Rīga
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close