Ефремов Владимир Андреевич
Место рождения
Дата рождения16.12.1917 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1917 ст.
Отец: Ефремов Андрей Никитович
Мать: Ефремова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
09.03.1948
Дочь: Реброва Любовь Владимировна
Мать ребёнка: Ефремова Рита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефремов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Ефремова Рита
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефремова Рита
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно