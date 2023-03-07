Митрюхина Настасья Козьмина
Место рождения
Дата рождения05.11.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1865 ст.
Отец: Козьма Лаврентьев
Мать: Мавра Дмитриева
Бракосочетание
13.01.1882 ст.
Рождение ребёнка
15.04.1883 ст.
Сын: Митрюхин Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Митрюхин Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
24.09.1884 ст.
Дочь: Ефремова Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Митрюхин Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
09.05.1894 ст.
Дочь: Митрюхина Агриппина Фёдоровна
Отец ребёнка: Митрюхин Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
25.12.1896 ст.
Сын: Митрюхин Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Митрюхин Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
14.02.1899 ст.
Дочь: Митрюхина Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Митрюхин Фёдор Петрович
Смерть
Неизвестно