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Митрюхина Настасья Козьмина

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Место рождения

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

05.11.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1865 ст.

Отец: Козьма Лаврентьев

Мать: Мавра Дмитриева

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
13.01.1882 ст.

Муж: Митрюхин Фёдор Петрович

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
15.04.1883 ст.

Сын: Митрюхин Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Митрюхин Фёдор Петрович

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
24.09.1884 ст.

Дочь: Ефремова Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Митрюхин Фёдор Петрович

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
09.05.1894 ст.

Дочь: Митрюхина Агриппина Фёдоровна

Отец ребёнка: Митрюхин Фёдор Петрович

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
25.12.1896 ст.

Сын: Митрюхин Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Митрюхин Фёдор Петрович

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
14.02.1899 ст.

Дочь: Митрюхина Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Митрюхин Фёдор Петрович

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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