Грудько (Ефремова) Екатерина Андреевна
Место рождения
Дата рождения26.02.1926
Дата смерти19.02.2015
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1926
Отец: Ефремов Андрей Никитович
Мать: Ефремова Мария Фёдоровна
Бракосочетание
Около 1950
Могли жениться в пос. Советская Гавань, где познакомились. Или в г. Алатырь.
Рождение ребёнка
30.09.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грудько Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
18.12.1955
Сын: Грудько Александр Мойсеевич
Отец ребёнка: Грудько Михаил Никифорович
Смерть
19.02.2015
Умерла в г. Москва. Похоронена в г. Алатырь, Чувашская Респ. вместе с мужем Михаилом (Мойсеем) и сыном Александром Грудько.