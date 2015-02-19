Грудько (Ефремова) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрудько (Ефремова) Екатерина Андреевна

Грудько (Ефремова) Екатерина Андреевна

avatar

Место рождения

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

26.02.1926

Дата смерти

19.02.2015

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1926

Отец: Ефремов Андрей Никитович

Мать: Ефремова Мария Фёдоровна

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Около 1950

Муж: Грудько Михаил Никифорович

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Могли жениться в пос. Советская Гавань, где познакомились. Или в г. Алатырь.
Рождение ребёнка
30.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грудько Михаил Никифорович

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
18.12.1955

Сын: Грудько Александр Мойсеевич

Отец ребёнка: Грудько Михаил Никифорович

Смерть
19.02.2015
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Умерла в г. Москва. Похоронена в г. Алатырь, Чувашская Респ. вместе с мужем Михаилом (Мойсеем) и сыном Александром Грудько.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close