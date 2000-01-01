Вадбольский Дмитрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Павлова Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Вадбольская Юлиана Николаевна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Кожевникова Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Вадбольская Юлиана Николаевна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Вадбольский Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Вадбольская Юлиана Николаевна
Смерть
1918