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Вадбольский Дмитрий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Вадбольский Петр Петрович

Мать: Княгиня Вадбольская Александра Антоновна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Павлова Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Вадбольская Юлиана Николаевна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Кожевникова Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Вадбольская Юлиана Николаевна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Вадбольский Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Вадбольская Юлиана Николаевна

Смерть
1918
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