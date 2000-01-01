Кожевникова (Вадбольская) Ольга Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1962
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевников Николай Валентинович
Отец ребёнка: Кожевников Валентин Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевников Игорь Валентинович
Отец ребёнка: Кожевников Валентин Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Валентиновна
Отец ребёнка: Кожевников Валентин Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевников Юрий Валентинович
Отец ребёнка: Кожевников Валентин Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевников Евгений Валентинович
Отец ребёнка: Кожевников Валентин Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Розанова Татьяна Валентиновна
Отец ребёнка: Кожевников Валентин Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Валентиновна
Отец ребёнка: Кожевников Валентин Алексеевич
Смерть
1962