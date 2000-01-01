Кожевникова (Вадбольская) Ольга Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевникова (Вадбольская) Ольга Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Вадбольский Дмитрий Петрович

Мать: Вадбольская Юлиана Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевников Николай Валентинович

Отец ребёнка: Кожевников Валентин Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевников Игорь Валентинович

Отец ребёнка: Кожевников Валентин Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Валентиновна

Отец ребёнка: Кожевников Валентин Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевников Юрий Валентинович

Отец ребёнка: Кожевников Валентин Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевников Евгений Валентинович

Отец ребёнка: Кожевников Валентин Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Розанова Татьяна Валентиновна

Отец ребёнка: Кожевников Валентин Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Валентиновна

Отец ребёнка: Кожевников Валентин Алексеевич

Смерть
1962
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