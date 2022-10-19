Кожевников Юрий Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевников Юрий Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кожевников Валентин Алексеевич

Мать: Кожевникова (Вадбольская) Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Павлова) Елена Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Павлова) Елена Владимировна

Смерть
Неизвестно

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