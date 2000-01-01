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Кожевников Валентин Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1867

Дата смерти

19.01.1931

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1867

Отец: Кожевников Алексей Яковлевич

Мать: Кожевникова Надежда Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевников Юрий Валентинович

Мать ребёнка: Кожевникова Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Валентиновна

Мать ребёнка: Кожевникова Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевников Игорь Валентинович

Мать ребёнка: Кожевникова Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевников Евгений Валентинович

Мать ребёнка: Кожевникова Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Валентиновна

Мать ребёнка: Кожевникова Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевников Николай Валентинович

Мать ребёнка: Кожевникова Ольга Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
русский издатель журнала "Правда", драматург, инженер путей сообщения
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Розанова Татьяна Валентиновна

Мать ребёнка: Кожевникова Ольга Дмитриевна

Смерть
19.01.1931
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