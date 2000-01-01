Кожевников Валентин Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1867
Дата смерти19.01.1931
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1867
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевников Юрий Валентинович
Мать ребёнка: Кожевникова Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Валентиновна
Мать ребёнка: Кожевникова Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевников Игорь Валентинович
Мать ребёнка: Кожевникова Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевников Евгений Валентинович
Мать ребёнка: Кожевникова Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Валентиновна
Мать ребёнка: Кожевникова Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевников Николай Валентинович
Мать ребёнка: Кожевникова Ольга Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
русский издатель журнала "Правда", драматург, инженер путей сообщения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Розанова Татьяна Валентиновна
Мать ребёнка: Кожевникова Ольга Дмитриевна
Смерть
19.01.1931