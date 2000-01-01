Кожевникова (Томилина) Надежда Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
1865
Рождение ребёнка
24.04.1867
Сын: Кожевников Валентин Алексеевич
Отец ребёнка: Кожевников Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
07.08.1872
Сын: Кожевников Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Кожевников Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Угримова Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Кожевников Алексей Яковлевич
Смерть
Неизвестно