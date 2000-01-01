Кожевникова (Томилина) Надежда Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевникова (Томилина) Надежда Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Томилин Егор (Георгий) Иванович

Мать: Томилина Любовь Владимировна

Бракосочетание
1865

Муж: Кожевников Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
24.04.1867

Сын: Кожевников Валентин Алексеевич

Отец ребёнка: Кожевников Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
07.08.1872

Сын: Кожевников Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Кожевников Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Угримова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Кожевников Алексей Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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