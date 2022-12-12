Кожевников Алексей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения24.02.1836
Дата смерти10.02.1902
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1836
Отец: Кожевников Яков Александрович
Мать: не указана
Бракосочетание
1865
Рождение ребёнка
24.04.1867
Сын: Кожевников Валентин Алексеевич
Мать ребёнка: Кожевникова Надежда Егоровна
Рождение ребёнка
07.08.1872
Сын: Кожевников Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Кожевникова Надежда Егоровна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Угримова Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Кожевникова Надежда Егоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Doctor
Образование
Неизвестно
МГУ
Смерть
10.02.1902
Похороны
Неизвестно