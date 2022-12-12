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Кожевников Алексей Яковлевич

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Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

24.02.1836

Дата смерти

10.02.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1836

Отец: Кожевников Яков Александрович

Мать: не указана

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Бракосочетание
1865

Жена: Кожевникова Надежда Егоровна

Рождение ребёнка
24.04.1867

Сын: Кожевников Валентин Алексеевич

Мать ребёнка: Кожевникова Надежда Егоровна

Рождение ребёнка
07.08.1872

Сын: Кожевников Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Кожевникова Надежда Егоровна

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Угримова Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Кожевникова Надежда Егоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Doctor
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
МГУ
Смерть
10.02.1902
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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