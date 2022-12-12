Кожевников Яков Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевников Яков Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кожевников Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1836

Сын: Кожевников Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
чиновник рязанской казённой палаты
Смерть
Неизвестно
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