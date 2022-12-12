Кожевников Яков Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кожевников Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1836
Сын: Кожевников Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
чиновник рязанской казённой палаты
Смерть
Неизвестно