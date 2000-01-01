Томилин Егор (Георгий) Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти1894
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фрейман Екатерина Егоровна
Мать ребёнка: Томилина Любовь Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожевникова Надежда Егоровна
Мать ребёнка: Томилина Любовь Владимировна
Смерть
1894