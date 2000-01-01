Томилин Егор (Георгий) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томилин Егор (Георгий) Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

1894

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фрейман Екатерина Егоровна

Мать ребёнка: Томилина Любовь Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожевникова Надежда Егоровна

Мать ребёнка: Томилина Любовь Владимировна

Смерть
1894
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