Розанова (Кожевникова) Татьяна Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Розанова Надежда Всеволодовна
Отец ребёнка: Розанов Всеволод Матвеевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Розанов Юрий Всеволодович
Отец ребёнка: Розанов Всеволод Матвеевич
Рождение ребёнка
20.10.1928
Дочь: Розанова Татьяна Всеволодовна
Отец ребёнка: Розанов Всеволод Матвеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Научный сотрудник музея Л.Н. Толстого в Москве
Смерть
1959