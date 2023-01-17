Розанова (Кожевникова) Татьяна Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розанова (Кожевникова) Татьяна Валентиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кожевников Валентин Алексеевич

Мать: Кожевникова Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Розанова Надежда Всеволодовна

Отец ребёнка: Розанов Всеволод Матвеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1924

Сын: Розанов Юрий Всеволодович

Отец ребёнка: Розанов Всеволод Матвеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.10.1928

Дочь: Розанова Татьяна Всеволодовна

Отец ребёнка: Розанов Всеволод Матвеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Научный сотрудник музея Л.Н. Толстого в Москве
Смерть
1959
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