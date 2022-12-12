Вадбольская (Гамалея) Юлиана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вадбольская (Гамалея) Юлиана Николаевна

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Место рождения

Семяновка, Сумська область

Дата рождения

18.02.1847

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1847

Отец: Гамалея Николай Гаврилович

Мать: Гамалея Ольга Львовна

Семяновка, Сумська область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Кожевникова Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Вадбольский Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Павлова Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Вадбольский Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Вадбольский Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Вадбольский Дмитрий Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
княгиня
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