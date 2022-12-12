Вадбольская (Гамалея) Юлиана Николаевна
Место рождения
Дата рождения18.02.1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1847
Отец: Гамалея Николай Гаврилович
Мать: Гамалея Ольга Львовна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Кожевникова Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Вадбольский Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Павлова Лидия Дмитриевна
Отец ребёнка: Вадбольский Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Вадбольский Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Вадбольский Дмитрий Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
княгиня