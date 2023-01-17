Гамалея (Сафонова) Ольга Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Сын: Гамалея Гавриил Николаевич
Отец ребёнка: Гамалея Николай Гаврилович
Дочь: Бом Елисавета Николаевна
Отец ребёнка: Гамалея Николай Гаврилович
Сын: Гамалея Николай Николаевич
Отец ребёнка: Гамалея Николай Гаврилович
Сын: Гамалея Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Гамалея Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Гамалея Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Гамалея Николай Гаврилович
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Гамалея Николай Гаврилович
Дочь: Вадбольская Юлиана Николаевна
Отец ребёнка: Гамалея Николай Гаврилович
Дочь: Вульферт София Николаевна
Отец ребёнка: Гамалея Николай Гаврилович
Дочь: Шнейдер Александра Николаевна
Отец ребёнка: Гамалея Николай Гаврилович
Дочь: Нотгафт Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Гамалея Николай Гаврилович
Дочь: Кильдюшевская Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Гамалея Николай Гаврилович
Сын: Гамалея Александр Николаевич
Отец ребёнка: Гамалея Николай Гаврилович
Сын: Гамалея Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Гамалея Николай Гаврилович
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Гамалея Николай Гаврилович
Отец: Сафонов Лев Николаевич
Мать: не указана