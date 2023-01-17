Гамалея (Сафонова) Ольга Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамалея (Сафонова) Ольга Львовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.09.1835

Сын: Гамалея Гавриил Николаевич

Отец ребёнка: Гамалея Николай Гаврилович

Семяновка, Сумська область
Рождение ребёнка
01.05.1840

Дочь: Бом Елисавета Николаевна

Отец ребёнка: Гамалея Николай Гаврилович

Путивльском у.
Рождение ребёнка
09.05.1841

Сын: Гамалея Николай Николаевич

Отец ребёнка: Гамалея Николай Гаврилович

Семяновка, Сумська область
Рождение ребёнка
06.09.1842

Сын: Гамалея Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Гамалея Николай Гаврилович

Семяновка, Сумська область
Рождение ребёнка
05.09.1843

Сын: Гамалея Иван Николаевич

Отец ребёнка: Гамалея Николай Гаврилович

Семяновка, Сумська область
Рождение ребёнка
01.02.1845

Сын: Гамалея Лев Николаевич

Отец ребёнка: Гамалея Николай Гаврилович

Рождение ребёнка
27.02.1846

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Гамалея Николай Гаврилович

Семяновка, Сумська область
Рождение ребёнка
18.02.1847

Дочь: Вадбольская Юлиана Николаевна

Отец ребёнка: Гамалея Николай Гаврилович

Семяновка, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 01.04.1848

Дочь: Вульферт София Николаевна

Отец ребёнка: Гамалея Николай Гаврилович

Семяновка, Сумська область
Рождение ребёнка
22.02.1850

Дочь: Шнейдер Александра Николаевна

Отец ребёнка: Гамалея Николай Гаврилович

Семяновка, Сумська область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Нотгафт Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Гамалея Николай Гаврилович

Рождение ребёнка
03.11.1852

Дочь: Кильдюшевская Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Гамалея Николай Гаврилович

Семяновка, Сумська область
Рождение ребёнка
09.05.1854

Сын: Гамалея Александр Николаевич

Отец ребёнка: Гамалея Николай Гаврилович

Семяновка, Сумська область
Рождение ребёнка
16.06.1855

Сын: Гамалея Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Гамалея Николай Гаврилович

Семяновка, Сумська область
Рождение ребёнка
11.04.1857

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Гамалея Николай Гаврилович

Рождение
1910

Отец: Сафонов Лев Николаевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
дочь Обоянского уездного предводителя дворянства
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гамалея Николай Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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