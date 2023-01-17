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Гамалея Николай Николаевич

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Место рождения

Семяновка, Сумська область

Дата рождения

09.05.1841

Дата смерти

06.08.1879

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1841

Отец: Гамалея Николай Гаврилович

Мать: Гамалея Ольга Львовна

Семяновка, Сумська область
Образование
По 1863
Нежин, Чернігівська область
Нежинский лицей кн.Безбородко
Работа или профессия
Неизвестно
коллежский ассесор
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гамалея Вера Петровна

Смерть
06.08.1879
Вена, Австрия
Похороны
Неизвестно
Вена, Австрия
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