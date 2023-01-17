Гамалея Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения09.05.1841
Дата смерти06.08.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1841
Отец: Гамалея Николай Гаврилович
Мать: Гамалея Ольга Львовна
Образование
По 1863
Нежин, Чернігівська область
Нежинский лицей кн.Безбородко
Работа или профессия
Неизвестно
коллежский ассесор
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гамалея Вера Петровна
Смерть
06.08.1879
Вена, Австрия
Похороны
Неизвестно
Вена, Австрия