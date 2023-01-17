Бом (Гамалея) Елисавета Николаевна
Место рожденияПутивльском у.
Дата рождения01.05.1840
Дата смерти1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1840
Отец: Гамалея Николай Гаврилович
Мать: Гамалея Ольга Львовна
Путивльском у.
Бракосочетание
02.10.1863
Муж: Бом Фёдор Карлович
Москва, город федерального значения Москва
Супруг(-а): Федор Карлович Бом
Рождение ребёнка
22.11.1864
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Бом Фёдор Карлович
Рождение ребёнка
25.02.1866
Отец ребёнка: Бом Фёдор Карлович
Рождение ребёнка
31.10.1867
Дочь: Софья Фёдоровна
Отец ребёнка: Бом Фёдор Карлович
Рождение ребёнка
26.02.1869
Отец ребёнка: Бом Фёдор Карлович
Смерть
1901