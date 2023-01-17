Бом (Гамалея) Елисавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бом (Гамалея) Елисавета Николаевна

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Место рождения

Путивльском у.

Дата рождения

01.05.1840

Дата смерти

1901

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1840

Отец: Гамалея Николай Гаврилович

Мать: Гамалея Ольга Львовна

Путивльском у.
Бракосочетание
02.10.1863

Муж: Бом Фёдор Карлович

Москва, город федерального значения Москва
Супруг(-а): Федор Карлович Бом
Рождение ребёнка
22.11.1864

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Бом Фёдор Карлович

Рождение ребёнка
25.02.1866

Сын: Бом Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Бом Фёдор Карлович

Рождение ребёнка
31.10.1867

Дочь: Софья Фёдоровна

Отец ребёнка: Бом Фёдор Карлович

Рождение ребёнка
26.02.1869

Сын: Бом Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Бом Фёдор Карлович

Смерть
1901
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