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Гамалея Александр Николаевич

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Место рождения

Семяновка, Сумська область

Дата рождения

09.05.1854

Дата смерти

1901

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1854

Отец: Гамалея Николай Гаврилович

Мать: Гамалея Ольга Львовна

Семяновка, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Александровна

Мать ребёнка: Гамалея Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гамалея Николай Александрович

Мать ребёнка: Гамалея Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гамалея Екатерина Ивановна

Смерть
1901
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