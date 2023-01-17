Гамалея Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения09.05.1854
Дата смерти1901
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1854
Отец: Гамалея Николай Гаврилович
Мать: Гамалея Ольга Львовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Александровна
Мать ребёнка: Гамалея Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гамалея Николай Александрович
Мать ребёнка: Гамалея Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1901