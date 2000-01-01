Гамалея (Сорохтина) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГамалея (Сорохтина) Екатерина Ивановна

Гамалея (Сорохтина) Екатерина Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гамалея Николай Александрович

Отец ребёнка: Гамалея Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гамалея Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Александровна

Отец ребёнка: Гамалея Александр Николаевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close